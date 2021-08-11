Flaş David Luiz gelişmesi! Beşiktaş ve Adana Demirspor...

Spartak Moskova ile oynadıkları Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu maçından sonra konuşan Jorge Jesus "Eminim olmayarak söylüyorum ki aramıza dönmeyecek. David Luiz'in Türkiye'ye gideceğini düşünüyorum. Ben ve taraftarlar onu çok seviyoruz. Sadece geçmişi değil yetenekleri yüzünden. Ancak artık Benfica'da yer bulabileceğini düşünmüyorum" dedi.

34 yaşındaki Brezilyalı stoper David Luiz'in adı, 26 yıl sonra Süper Lig 'e yükselen Adana Demirspor ve Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş ile anılıyor.