FLAŞ! Brezilya - Arjantin maçı askıya alındı!

2022 Dünya Kupası Güney Amerika Grup Elemeleri'nde dünya futbolunun iki devi; Brezilya ile Arjantin karşı karşıya gelecekti ancak büyük olaylar çıktı. Arena Corinthians Stadı'ndaki mücadele saat 22.00'de başladı ve TRT Spor'dan canlı olarak ekranlara geldi ancak 5. dakikada büyük olaylar çıktı.

Brezilya Ulusal Sağlık Kurulu yetkilileri, İngiltere'den gelen Arjantinli oyuncular Emiliano Martinez, Lo Celso, Romero ve Buendia'yı sınır dışı etme işlemini yapmak için sahaya girdi, Arjantin tarafı karşı çıktı ve soyunma odasına gitti.

Maçın İlk 11'leri şöyleydi!

Brezilya: Weverton, Danilo, Militao, Verissimo, Alex Sandro, Casemiro, Gerson, Everton Ribeiro, Lucas Paqueta, Gabigol, Neymar.

Arjantin: Martinez, Montiel, Romero, Otamendi, Acuna, De Paul, Paredes, Di Maria, Lo Celso, Lionel Messi, Lautaro Martinez.

Mücadelenin 5.dakikasında yaşanan olayların ardından Arjantin Milli Takımı soyunma odasına gitti ve maç askıya alındı!

Arjantin Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre maç askıya alındı.

CONMEBOL, maçın askıya alındığını ve hakem ile gözlemcilerin maç hakkındaki raporunun FIFA Disiplin Komitesi'ne iletileceğini açıkladı.









Brezilya Sağlık Gözetim Ajansı (ANVISA), maçtan önce Premier Lig’te top koşturan Arjantinli Emiliano Martinez, Cristian Romero, Giovani Lo Celso ve Emiliano Buendia’nın Arjantin’e dönmesini istemişti. Yetkililer, 4 futbolcunun son 14 günde İngiltere’de bulunmasına rağmen, göç idaresinin Brezilya’ya girmek için istediği yeminli beyanda son 14 günde İngiltere’de bulunmadığına dair belge imzaladığını belirtti.

Brezilya’da Kovid-19 salgınına karşı uygulanan önlemler kapsamında, son 14 günde İngiltere, Güney Afrika, Kuzey İrlanda ve Hindistan’da bulunan kişilerin ülkeye girmesine izin verilmiyor.



