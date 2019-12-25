FLAŞ! Beşiktaş yeni transferi İstanbul'a getirdi!

Beşiktaş’ın ara transferde kadrosuna katmak istediği Kosovalı stoper Emir Umit, İstanbul’a geldi. Genç futbolcu ile sözleşme imzalanması bekleniyor.

25 Aralık 2019, Çarşamba 09:18 Son Güncelleme:
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FLAŞ! Beşiktaş yeni transferi İstanbul'a getirdi!

Beşiktaş'ın ilk transferi gerçekleşmek üzere... Siyah beyazlıların devre arasında kadrosuna katmak istediği Emir Umit, İstanbul’a geldi.

19 yaşındaki stoper, Llapi Kulübü’nün Beşiktaş’tan yüksek bir bonservis bedeli talep etmesi nedeniyle alacaklarına karşılık olarak Kosova ekibiyle olan sözleşmesini feshederek boşa çıkmıştı. İstanbul’a gelen Kosovalı futbolcunun, siyah beyazlı yöneticilerle gerçekleştireceği görüşmenin ardından pürüz çıkmaması halinde önümüz deki günlerde imzayı atması bekleniyor.

Sezon başında Belçika’nın Namur ekibinden Llapi’ye transfer olan Emir Umit, 1.87 boyunda ve iki ayağını kullanabilir. Mevkiisi stoper olmasına karşın, ön libero olarak da görev alabiliyor.

Kaynak: Hürriyet

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