Burak Yılmaz ve Kevin-Prince Boateng'in ayrılıkları sonrası golcü arayışlarına geçen Beşiktaş aradığı forveti Yunanistan'da buldu. Siyah Beyazlılar'ın Yunan ligi ekiplerinden PAOK'ta forma giyen 24 yaşındaki Nijerya asıllı İngiliz santrfor Chuba Akpom'un transferini bitirdiği öne sürüldü.

Sky Sports'un okuyucularıyla paylaştığı son dakika haberine göre Beşiktaş yönetimi kulübüyle bir yıl daha mukavelesi bulunan golcü futbolcunun bonservisi için Selanik ekibiyle 2 milyon euro'ya el sıkıştı. Bu sezon takımıyla 43 maçta forma şansı bulan Akpom, fileleri 10 kez havalandırırken 3 de asist kaydetmişti.

Kariyerine altyapısından yetiştiği Arsenal'da başlayan Akpom; sırasıyla Brentford, Coventry City, Nottingham Forest, Hull City, Brighton ve St Truiden'e kiralandıktan sonra 2018 yazında 1 milyon euro karşılığında PAOK'a satılmıştı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler