Flaş Belotti açıklaması: Ayrılırsa kimse mutlu olmayacak

Transfer dönemi yaklaşırken sıcak gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor. İtalya Serie A ekiplerinden Torino'da forma giyen ve sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan 28 yaşındaki İtalyan golcü Andrea Belotti'nin yeni takımı şimdiden büyük merak konusu.

Kulübü Torino ile bugüne kadar sözleşme uzatma görüşmelerinde herhangi bir sonuç çıkmayan Belotti şimdiden transferin gözde ismi olmayı başardı. Ülkemizden Fenerbahçe 'nin de ilgisi olduğu açıklanan golcü futbolcuyla ilgili Milan iddiaları da yer almakta.

Football Italia'da yer alan habere göre Torino Başkanı Urbano Cairo konuyla ilgili flaş sözler sarf etti. 64 yaşındaki başkan, "Umarım Belotti kalır, yedi yıldır bizimle ve kulüp tarihinde 100'den fazla golle en çok gol atan ikinci oyuncu, ayrılırsa kimse mutlu olmaz. Bunun hakkında çok konuştuk ve başka bir şey söylememek daha iyi, bu yüzden belki de beklediğimden farklı bir son olabilir." ifadelerini kullandı.

Belotti, Torino macerasında bugüne kadar 248 maçta 113 gol kaydederek kulüp tarihinde en önemli isimlerinden biri durumuna geldi.

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