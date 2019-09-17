FLAŞ | Alanyaspor - Fenerbahçe maçı tekrarlanacak mı?

Alanyaspor, Fenerbahçe'yi Süper Lig'in 4. haftasında 3-1 yenerken Papiss Cisse'nin attığı 2. gol tartışma konusu oldu.

46. dakikada Altay'ın kullandığı autta ceza sahasında topla buluşan Jailson uzaklaştırmakta ağır davrandı. Bakasetas'ın baskında topu önünde bulan Cisse boş pozisyonda topu ağlara gönderdi ve takımını öne geçirdi. Hakem Halis Özkahya, bu gol sonrasında bir süre VAR ile görüştü ve ardından golü verdi.

Bu golde, aut esnasında ceza sahasında Alanyasporlu futbolcuların bulunduğu için kural hatası olup olmadığı gündeme geldi.

Fenerbahçe, Alanyaspor maçında yaşandığı iddia edilen kural hatası nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'na maçın tekrar oynanması için itiraz başvurusunda bulunma kararı aldı.

Fenerbahçe'nin maçın tekrar oynanması için yasal itiraz süresi 48 saat ve yarın akşama kadar başvuru yapabilecek.

Fenerbahçe hukukçuları, yayıncı kuruluş kameralarından ve stat içindeki tribün çekimlerinden oluşan görüntüleri de itiraz başvurusunda kullanacak.

Alanyaspor - Fenerbahçe maçı tekrarlanıp tekrarlanmayacağı bütün futbolseverler tarafından merakla beklenecek.

Kural ne diyor?

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'nun (ifab) yenilenen futbol kural kitabının 16.2 maddesi şöyle:

eğer aut hızlıca kullanıldıysa ve rakip oyuncu gerçekten ceza sahasını terk edecek zamanı bulamadıysa, rakip oyuncu araya giremez ya da atışın kullanılmasını engelleyemez ancak top oyuna girdiği andan itibaren (atışı kullanan takımın oyuncusu topa değdiği an) müdahalede bulunabilir. buna izin verilmesinin sebebi, atışı hızlıca kullanan takımın kendine bir avantaj sağlamasıdır ve bu 'istenmeyen sonuçlara yol açarsa' bu kural, savunmadaki yani hata yapmış takım lehine çalışamaz.