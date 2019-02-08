Beşiktaş'a geçtiğimiz sezonun devre arasında Aytemiz Alanyaspor'dan transfer edilen ancak beklentilerin çok uzağında kalan Vagner Love, ocak ayında Siyah Beyazlı takımla olan sözleşmesini feshetmişti.

Ülkesinin takımlarından Corinthians'a transfer olan 34 yaşındaki golcü futbolcunun arkadaşı ve aynı zamanda kondisyoneri olan Erick Sloboda'dan Brezilya basınına gündem yaratan bir açıklama geldi. Sloboda, golcü futbolcunun Türkiye'de oynadığı dönemle ilgili olarak şunları söyledi:

"Antrenmanlarda çok iyiydi ama beslenmesi iyi değildi. Türkiye'de çok yemek yiyordu. Daha sonra yemeği azalttı. 1,5 yıldır formunu koruyor. Kızartma ve şekerli yiyecekleri kesti. Fiziksel özellikleri de buna yardım etti."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler