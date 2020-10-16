Flaş açıklama! 'Ronaldo virüs protokolünü çiğnedi'

Covid-19 testi pozitif çıkan Cristiano Ronaldo, geçtiğimiz gün Portekiz Milli Takımı'nın Lizbon'daki kampını terk ederek, ambulans uçakla İtalya'nın Torino kentine gitti. Ronaldo'nun bulaşıcı virüsle seyahat etmesinin doğru olup olmadığı tartışma yarattı.

Konuyla ilgili konuşan İtalya Spor Bakanı Vincenzo Spadafora, yıldız futbolcunun seyahatinin corona virüs protokolüne aykırı olduğunu belirtti.

Rai Radyosu'na konuşan Spadafora: "Sağlık otoritelerinin izni olmadan protokolü ihlal ettiğini düşünüyorum." dedi.

Sağlık Genel Müdürü ise 35 yaşındaki futbolcunun Covid-19'u olan ve ikamet ettiği ülkeye geri dönmek isteyen herkes gibi muamele gördüğünü söyledi.

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