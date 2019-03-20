Flaş açıklama: 'Lionel Messi klonlanabilir!'

La Liga'da şampiyonluğa koşan Barcelona, Lionel Messi'nin emekliye ayrılmasının ardından ne yapacağını planlamakla meşgulken İspanyol genetik uzmanı Arcadi Navarro'dan flaş bir açıklama geldi. Avrupa Genom-Fenom Arşivi Başkanı Navarro, İspanya'da yayın yapan Cadena SER Radyosu'na yaptığı açıklamada güncel tekniklerle Messi'yi klonlamanın mümkün olduğunu söyledi.

"Messi'ye ikizi gibi benzeyen birini üretebiliriz." diyen ünlü bilim adamı, "Bu kişi, Messi'yle aynı potansiyele sahip olacaktır. Ancak Messi'nin şu anki özelliklere sahip olmasında genler kadar eğitim ve çevrenin de etkisi var. O, şu an bulunduğu yere yalnızca genleri değil, hayatı boyunca edindiği tecrübeler ve La Masia'da aldığı eğitim sayesinde geldi. Genetik, bize potansiyeli verir. Bunu kullanabilmek içinse çalışmak gerekir." ifadelerini kullandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler