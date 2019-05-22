Yaz transfer döneminde adından en çok söz ettirmesi beklenen futbolcular arasında yer alan Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki Makedon yıldızı Eljif Elmas'a Serie A ekiplerinden Inter'in de talip olduğu öğrenilmişti. Sarı Lacivertli oyuncunun vatandaşı olan ve bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Goran Pandev, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Milano ekibinin kendisini telefonla aradığını ifade etmişti.

Çizme'de yayım yapan Passione Inter adlı internet sitesi ise söz konusu dedikodular üzerine FIFA menajeri Giovanni Demontis ile bir röportaj gerçekleştirdi. Türk futboluna yakınlığıyla da bilinen İtalyan menajer, söz konusu transferin gerçekleşme olasılığıyla ilgili olarak yaptığı değerlendirmelerde şu ifadeleri kullandı:

"Eljif henüz hazır değil"

"1999 doğumlu bir çocuktan bahsediyoruz ve kendisi gerçekten çok güçlü. Fiziksel açıdan hâlâ geliştirmesi gereken yönler var ama Eljif, gerçekten büyük bir gelecek vadediyor. Ancak ben kendisinin Fenerbahçe'den direkt olarak Inter'e geleceğini düşünmüyorum. Zira Inter'de oynayabilmesi için bir ara basamağa ihtiyacı var. Inter'in Joao Mario veya Borja Valero'yu satmak istemesini anlıyorum. Ancak takımın başına Antonio Conte gelecekse Eljif, ihtiyaç duyulan profilde bir transfer olmaz.

Inter kulübünün yeni hoca belli değilken transfer görüşmeleri gerçekleştirmesi de bana tuhaf geliyor. Belki bir görüşme olmuştur ama kulübün planı, Eljif'i önce bonservisiyle almak, sonra da başka bir kulübe kiralamaktır diye düşünüyorum. Geçtiğimiz yıl Zaniolo'yu 4 milyon euro'ya sattıklarını düşünürsek böyle bir operasyon da 6-7 milyon euro'ya mal olabilir.

Eljif'in Serie A'da oynayan futbolcular arasında Zielinski'ye benzediğini söyleyebiliriz. O da final paslarını çok iyi yapabilen ve oyun kurucu özelliği olan bir orta saha oyuncusu. Buna karşın Spalletti oyun kurucu mevkiinde Nainggolan'ı tercih ediyor. Eljif ise daha çok çift yönlü bir oyuncu ve büyük gelecek vadediyor. Ancak daha önce de söylediğim gibi Inter gibi bir kulüpte oynamaya henüz hazır değil. 1 yıl başka bir kulüpte oynaması kendisi için şüphesiz daha iyi olur. Mesela Parma'ya giderek daha çok tecrübe kazanabilir ve Inter'de oynamaya hazır hâle gelebilir."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler