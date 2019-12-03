Flaş! Aboubakar yine sakatlandı

Beşiktaş'ın transfer döneminde yeniden kadrosuna katmak istediği ancak sakatlığı sebebiyle transferinden vazgeçtiği Vincent Aboubakar, geçtiğimiz hafta Porto'nun deplasmanda Young Boys'u 2-1 mağlup ettiği mücadelede 2 gol atarak sahalara geri dönmüştü.

İlk yarıyı tamamlayamadı

Porto'nun dün akşam Portekiz Ligi'nde oynadığı Pacos Fereira maçına da 11'de başlayan Vincent Aboubakar, karşılaşmanın 38. dakikasında sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

Aboubakar geçtğimiz günlerde yaptığı açıklamada; 'Elbette Porto’dan ayrılacağım. Hayatımı Porto’da sonlandırmayacağım. Aslında bu yaz Beşiktaş’ta olacaktım. Ancak başkanın bana karşı davranış şeklinden hoşlanmadım. Benim sağlık taramasına konu olma durumumla ilgili yanlış bilgiler verdi' ifadelerini kullanmıştı.