Inter'in Şilili yıldızı Arturo Vidal, bu yaz takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Yüksek maliyeti nedeniyle Inter'in 2022'de bitecek sözleşmesine rağmen Vidal'i bu yaz serbest bırakması bekleniyor. Şilili yıldız ile Galatasaray 'ın yanı sıra Flamengo'nun da ciddi şekilde ilgilendiği belirtiliyor.

Todofichajes'in haberine göre Flamengo, Vidal'in transferi için devreye girmiş durumda. Oyuncuyla iki senelik bir sözleşme üzerinden görüşmeler gerçekleştiği iddia edilmekte.

Vidal için Meksika ekiplerinin de devrede olduğu aktarılmakta.