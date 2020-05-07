Corona virüs salgınının en çok etkilediği Güney Amerika ülkesi Brezilya’da liglerin tekrar başlaması konuşuluyor ancak Flamengo’dan kötü haber geldi. Brezilya ekibi dün gece yaptığı açıklamada kulüpteki 293 kişiye corona virüs testi yapıldığını ve bunların 38’inin pozitif çıktığını bildirdi. Bunlardan 3’ü profesyonel futbolculara ait. Bu futbolcuların isimleri açıklanmadı. 38 ismin de semptom göstermediği belirlendi.

Bu isimler bir süreliğine karantina altına alınacak ve gelişmeler Flamengo sağlık heyeti tarafından yakından izlenecek. Testler negatife döndüğü takdirde futbolcular tekrar idmanlara başlayabilecek. Flamengo’nun 40 yıllık masörü Jorginho geçtiğimiz günlerde 68 yaşında corona virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Brezilya’da şu ana kadar 126 bin 611 vaka olduğunu açıklandı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bin 588.