Flamengo’da adalet savaşı

Brezilya’nın köklü kulüplerinden Flamengo’nun altyapı tesislerinde, geçtiğimiz şubat ayında yangın çıkmıştı.

Bu felakette 14-17 yaş grubundaki 10 çocuk, ne yazık ki hayatını kaybetmişti. 10 çocuğun ailesinden 7’sinin, Flamengo ile olan mahkemesinin devam ettiği, tazminat konusunda tarafların anlaşma sağlayamadığı bildirildi.

Şu an için her aileye 2.8 milyon TL ve 28 yıl boyunca da her ay 14 bin TL verilmesi üzerinde görüşülüyor.