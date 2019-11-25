Flamengo şampiyonluk kutlaması sırasında şampiyon oldu!

Kadrosunda Fenerbahçe'de 2014-2016 yılları arasında forma giyen Diego Ribas ve 2015-2017 yılları arasında Beşiktaş'ta top koşturan Luiz Rhodolfo'yu bulunduran aynı zamanda kariyerlerinde Avrupa'nın çeşitli liglerinde forma giymiş Vitinho, Diego Alves, Gabigol, Rafinha, Filipe Luis gibi yıldızları olan Flamengo, 24 saat içerisinde çifte kupa kazandı.

Flamengo Rio’da Copa Libertadores şampiyonluğunu kutladığı sırada, Palmeiras - Gremio karşılaşmasından gelen sonuçla lig şampiyonluğunu da ilan etti. 34. haftaya 81 puanla giren Flamengo'nun en yakın rakibi Palmeiras, sahasında Gremio'ya 2-1 yenildi ve 69 puanda kaldı. Bu sonucun ardından bitime 4 hafta kala rakibi ile arasındaki 13 puanlık farkı koruyan Jorge Jesus'un öğrencileri, 2 günde 2 kupa kazandı.

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Jorge Jesus final şansızlığını kırdı

38 yıl sonra Libertadores Kupası'nı kazanmayı başaran Flamengo'nun Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus, böylece final şansızlığını da kırmış oldu. 65 yaşındaki tecrübeli teknik adam, Portekiz ekibi Benfica'nın başında 2013 ve 2014 yıllarında üst üstte oynadığı iki UEFA Avrupa Ligi Finali'ni kaybetmişti. Jesus'un takımın başında yer aldığı Benfica, 2013 yılındaki UEFA Avrupa Ligi Finali'nde İngiliz ekibi Chelsea'ye uzatma dakikalarında yediği golle dramatik bir şekilde kaybederken, 2014 yılında oynanan finalde ise İspanyol takımı Sevilla karşısında seri penaltı vuruşları sonucunda kaybederek kupayı rakibinin kazanmasına engel olamamıştı.