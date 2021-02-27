Fizyoterapi eski zamanlardan günümüze kadar en sık kullanılmakta olan tedavi yöntemidir. Çeşitli hastalıklar ve ya sakatlıklara bağlı olarak kişilerde gelişmiş fonksiyon bozukluklarında tedavi yöntemlerinden birisi olarak uygulanır.

Fizyoterapi nedir?

Günümüzde fizik tedavi ve rehabilitasyon, genel olarak hareket ve ya işlevsel yetileri yerine getiremeyen hastayı tedavi etmeye destek olan tıbbi uzmanlık dalıdır. İyileşme süresinin daha rahat ve de daha hızlı geçmesini sağlamak amacı ile hazırlanan bu rehabilitasyon programları, genelde hastaların aktif katılımlarını gerektirir. Fizik tedavi uygulamaları ise başta beyin hasarı ve ya felç olmak üzere, spor yaralanmaları ve kronik ağrılar gibi pek çok problemin tedavisidir.

Fizyoterapi kimlere uygulanır?

Fizyoterapi hareket ve ya denge bozukluğu olan kişilere uygulanmakta olup hem sorunu önler hem de sorunu tedavi eder. Fizyoterapi uygulanan kişiler aşağıdaki gibidir. Bunlar;

Ortopedik problemlere sahip olan sırt ve bel ağrısı, duruş sorunları, kas ve iskelet sistemi sorunları ve ameliyat sonrasında rehabilitasyon tedavisinde uygulanır.

Nörolojik problemlere sahip olan beyin hasarları, felç ve ya omurilik yaralanmaları, MS, sinir sistemi bozukluğu ve Parkinson hastalıklarının tedavisinde uygulanır.

Diyabet ve ya vasküler problemlere sahip olan hastalarda bacaklarda ve ya ayaklarda hissizleşmeler ortaya çıktığı için bu hissizleşmeyi önlemek amacı ile fizyoterapistler bu hastalara uygun bakım ve eğitimleri uygularlar.

Fizik tedavi yöntemleri nelerdir?

Günümüzde çok fazla fizyoterapi ve rehabilitasyon yöntemleri mevcuttur. Her hasta ihtiyacına göre de bu yöntemler değişmektedir. Bu uygulamalar genel olarak seanslar halinde yapılır. Fizik tedavi yöntemleri;

Egzersiz, bu yöntem ile kas ve iskelet sistemi güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Felç geçiren hastalarda hareket etmeyen uzuvların hareket kabiliyetlerinin arttırılması, kırık ve ya alçı uygulamaları sonrasında, sinirsel ve ya kas hastalıklarında gelişmiş kas dokusunu kuvvetlendirmek için bu yöntem kullanılır.

Termoterapi, ısı yardımı ile tedavi anlamına gelen fizik tedavi uygulamaları sırasında uygulanan yöntemlerden birisidir. Ağrılı bölgelerde yüzeysel ve ya derin ısı uygulaması sıcak su, termal paketler, yüksek frekanslı elektrik akımları ya da mikrodalga, kızılötesi ışınlar ve ya parafin banyosu kullanılıp dokuların ısıtılması ilkesine dayanmaktadır. Isının dokularda yer alan ağrı giderici, ödem çözücü, kan akımını arttırıcı etkilerinin yanında kollagen yapımını arttırma gibi etkileri mevcuttur.

Manuel terapi Hipokrat'tan beri uygulanan bir masaj ile benzer özellikler taşımaktadır. Bir alet, ısı ve ya ışın kaynağı olmadan eller ile uygulanan bir tedavi yöntemidir. Ağrıları azaltmak ve kas spazmını önlemek için uygulanmaktadır.

Elektroterapi alçak ve ya yüksek voltajlı elektrik olan akımı kullanılarak, ağrıyı kaldırmak planlanır. Buna ek olarak sinir hasarı gelişmiş dokularda elektrik akımı ile sinir iyileşmesinin uyarılması kullanım alanlarının içerisindedir.

Fototerapi yönteminde lazer ile UV ışınlarının sağlık olan bölgelere uygulanması ile yapılan tedavi yöntemidir.

Hidroterapi, su ile yapılan fizyoterapi bu gruba girmektedir. Sıcak su küveti, kaplıcalarda sıcak su tedavileri bu yöntemlerin arasındadır.

Mekanoterapi, çok çeşitli aletler kullanıp bel ve boyun çekme gibi hareketlerinin yanında baskı, traksiyon ve de manipülasyonların uygulandığı yöntemdir.

Fizyoterapi faydaları nelerdir?

Fizyoterapi, sağlık ve de günlük hayat açısından kişilere pek çok fayda sağlamaktadır. Bu faydaların başında hareket bozuklukları giderilmesi yer alır.

Hem kan dolaşımı hem de hareket bozukluğu nedeni ile oluşan uyuşma, ağrı ve güçsüzlük hissini azaltıp yok eder.

İlaç kullanımı ve ya ameliyatların tedavi edemediği zamanlarda hastanın sağlığına kavuşmasını sağlar.

Mevcut olan hastalıkların kronik bir hale gelmesini önler.

Hastalıkların ve ya hareket bozukluklarının ilerlemesini engeller.

Vücutta yer alan kas ve ya eklemlerin fonksiyonlarının arttırılmasına da yardımcı olup ilaçlara duyulan ihtiyaçları azaltarak hastaların hayat kalitesini de arttırır.

Fizyoterapi kimler tarafından uygulanır?

Fizyoterapi günümüz koşullarında fizyoterapistler tarafından uygulanmaktadır. Fizyoterapistler 4 yıllık olan Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü lisans diploması alıp fizyoterapist şeklinde çalışmaya hak kazanmaktadırlar. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanlığı oldukça önemli bir tıbbi bilim dalı olmaktadır. Bu kişiler ilk olarak 6 sene tıp eğitimi alıp daha sonrasında tıp alanında yapılan uzmanlık sınavı yani TUS’u kazanarak 5 yıl ihtisas yapmak şartı ile Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı olup bu görevi yapmaya da hak kazanmaktadırlar.