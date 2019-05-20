FIVB Uluslar Ligi’nde heyecan başlıyor

2019 FIVB Uluslar Ligi’nde mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı, ilk ayak maçlarını Sırbistan’da oynayacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı ekip, yarın başlayacak Uluslar Ligi’nin ilk haftasında ev sahibi Sırbistan’nın yanı sıra Hollanda ve Güney Kore ile karşılaşacak.

Üç gün sürecek karşılaşmalara başkent Belgrad’da bulunan Aleksandar Nikolic Salonu ev sahipliği yapacak.

A Milli Takım’ın maç programı şöyle (TSİ):

Yarın:

18.00 Güney Kore-Türkiye

22 Mayıs Çarşamba:

21.00 Hollanda-Türkiye

23 Mayıs Perşembe:

21.00 Sırbistan-Türkiye

AA