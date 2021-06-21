FIVB Milletler Ligi - Brezilya: 3 - Türkiye: 1
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi elemelerindeki son maçında Brezilya’ya 3-1 yenildi ancak dörtlü finalde yer almaya daha önce hak kazanan 'Filenin Sultanları' ABD ile eşleşti. Türkiye, dörtlü finalde ABD, Brezilya ve Japonya’ya karşı Avrupa kıtasını temsil edecek.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi elemelerindeki 15. ve son maçında Brezilya’ya 3-1 yenildi. Güney Kore’yi 3-1 yenerek dörtlü finale kalmayı garantileyen Filenin Sultanları, İtalya’nın Rimini şehrindeki organizasyonda Brezilya’ya 18-25, 16-25, 27-25, 15-25 set sonuçlarıyla kaybetti.
Dünyanın en iyi 4 takımı arasında üst üste üçüncü kez yer alacak
Türkiye, ABD, Brezilya, ve Japonya’ya karşı finallerde Avrupa kıtasını temsil edecek. Ligde yarı final karşılaşmaları 24 Haziran Perşembe, final maçı ise 25 Haziran Cuma günü oynanacak.
Elemeleri 4. sırada tamamlayan milli takım yarı finalde lider ABD ile ikinci Brezilya ise Japonya ile karşı karşıya gelecek.
AA