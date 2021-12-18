FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası yarı finalinde Imoco Volley, Minas'ı devirmeyi başardı. İlk set karşılıklı sayılarla başladı. Mınas savunması daha az hata yaparken, Imoco sayı üretmekte sıkıntı çekti. Setin son bölümünde 4 sayılık bir seri yakalayan İtalya ekibi durumu 24-23'e getirse de hücumda Cuttino ile hata yapmayan Minas seti 25-23 hanesine yazdırdı.

Müthiş bir mücadeleye sahne olan ikinci sette Minas savunması, Egonu'lu Imoco'yu zorladı. Blok sayılarıyla farkın açılmasına izin vermeyen Brezilya ekibi 24-24'ten sonra basit hücum hatasıyla seti 26-24 kaybetti ve maçta durum 1-1'e geldi.

Üçüncü sette toparlanan ve ağırlığını koyan Imoco, Egonu'nun sayılarıyla farkı açtı. Folie'nin servis sayıları da eklenince, savunmada dağılan Minas hücumda organize olmakta zorlandı. Rakibine bu sette üstünlük kuran Imoco seti 25-15 alarak 2-1 öne geçti.

Final setinde hata yapmayan Imoco Volley, Egonu ve Sylla ile sayılar üreterek rakibine defans anlamında zor anlar yaşattı. Imoco, Minas'ı 3-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

İtalyan ekibi Imoco yarın finalde Vakıfbank- Fenerbahçe Opet maçının galibiyle saat 18:30'da şampiyonluk maçına çıkarken, Brezilyalı Minas ise Vakıfbank-Fenerbahçe Opet maçının mağlubuyla üçüncülük için saat 15:00'te kozlarını paylaşacak.

SALON: Ankara

HAKEMLER: Vlastimil Kovar (Çekya), Taghrid Khattab (Mısır)

IMOCO VOLLEY: Kathryn Plummer, Raphaela Folie, Paola Egonu, Megan Courtney, Robin De Kruijf, Joanna Wolosz (Lara, Monica, Giorgia, Giulia)

MINAS: Moreir Zalewski, Julia Gambatto, Danielle Cuttino, Neriman Özsoy, Gattaz De Oliveira, Macris Silva (Priscila Oliviera, Nicol, Kisy, Priscila Ramos)

SETLER: 23-25, 26-24, 25-15, 25-19

SÜRE: 26', 27', 19', 23' ( 95 dakika)

DHA