Fenerbahçe Opet ve VakıfBank'ın mücadele edeceği Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın biletleri satışa çıktı.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, voleybolseverler karşılaşmaların biletlerini, iki farklı kategoride (günlük ve kombine) "biletinial.com" internet adresinden temin edebilecek.

Ankara Spor Salonu'nda 15-19 Aralık'ta düzenlenecek organizasyonda Fenerbahçe Opet A Grubu'nda İtalya'dan A. Carraro Imoco Conegliano ve Brezilya'dan Dentil Praia Clube'yle, VakıfBank ise B Grubu'nda Kazakistan'dan Altay ve Brezilya'dan Minas Tenis Clube'yle mücadele edecek.

AA