Fırtına’ya sürpriz aday: Pottker

Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Trabzonspor’un gündemine flaş bir isim geldi. Bordo-Mavili ekibin, Brezilya ekibi Internacional’un formasını giyen sağ kanat oyuncusu William Pottker ile görüştüğü ortaya çıktı. Kulüplerin anlaşma sağlanması halinde Internacional’ın, 1 senelik sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki yıldızın transferi konusunda kolaylık sağlayacağı bilgisine ulaşıldı. Pottker, bu sezon 4 maçta forma şansı bulurken, henüz gol veya asist yapamadı.