Fırtına’ya son genç: İrfan Can

Kadrosunu genç isimlerle güçlendiren ve geleceğin takımını oluşturan Trabzonspor şimdi de kaleye bir takviye yapmaya hazırlanıyor... Muzaffer Cem Kablan’ı, Karagümrük’e gönderen Fırtına, İrfan Can Eğribayat transferinde sona geldi. Uğurcan Çakır ve Arda Akbulut ile rekabete girecek genç bir kaleci arayan Bordo-Mavili ekip, Adanaspor’un 21 yaşındaki file bekçisi ile büyük oranda anlaştı.

Ufak pürüzler kaldı

Turuncu-Beyazlılar’la yapılan görüşmelerde de artık son aşamaya gelindiği öğrenildi. Tarafların önümüzdeki günlerde son bir kez daha pazarlık masasına oturması ve ufak pürüzleri gidermesi bekleniyor. Yapılacak son görüşmenin ardından ise transfere resmiyet kazandırılacağı kaydedildi.