Ancak Trabzonspor, 29 yaşındaki kalecinin haksız fesih yaptığı gerekçesiyle, transfer için gerekli olan belgeleri Kosta Rika temsilcisine göndermemişti. Bu nedenle lisansı çıkmayan ve futbol oynayamayan tecrübeli file bekçisi, konuyu FIFA’ya taşıdı. Kosta Rika basınında çıkan haberlere göre FIFA, Esteban’ı haklı buldu ve gerekli belgenin gönderilmesi için Karadeniz ekibine 1 hafta süre verdi. FIFA’da tam 18 dosyası bulunan Fırtına’nın, bu hafta içerisinde gerekli belgeyi göndereceği öğrenildi.