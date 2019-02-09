Fırtına'ya Esteban davasında 1 hafta süre

Bordo-Mavililer olan sözleşmesini tek taraflı olarak fesheden Esteban Alvarado, ülkesi Kosta Rika’nın Alajuelense takımına transfer olmuştu.

09 Şubat 2019, Cumartesi 06:27
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Fırtına'ya Esteban davasında 1 hafta süre

Ancak Trabzonspor, 29 yaşındaki kalecinin haksız fesih yaptığı gerekçesiyle, transfer için gerekli olan belgeleri Kosta Rika temsilcisine göndermemişti. Bu nedenle lisansı çıkmayan ve futbol oynayamayan tecrübeli file bekçisi, konuyu FIFA’ya taşıdı. Kosta Rika basınında çıkan haberlere göre FIFA, Esteban’ı haklı buldu ve gerekli belgenin gönderilmesi için Karadeniz ekibine 1 hafta süre verdi. FIFA’da tam 18 dosyası bulunan Fırtına’nın, bu hafta içerisinde gerekli belgeyi göndereceği öğrenildi.

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