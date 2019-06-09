Fırtına’dan Taylan operasyonu!

Transferde hata yapmak istemeyen ve bu doğrultuda geniş çaplı bir liste hazırlayan Fırtına’da, Taylan Antalyalı harekâtı... Erzurumspor’da gösterdiği performansla dikkat çeken 24 yaşındaki orta saha için son olarak Trabzonspor devreye girdi. Karadeniz ekibinin, İstanbul temsilcilerinin de radarında olan genç oyuncu için 300 bin Euro’luk (1.9 milyon TL) bir bonservis bedelini gözden çıkardığı ve önümüzdeki günlerde Erzurum’un kapısını çalacağı öğrenildi.

Teklifler değerlendirilecek

Kariyerini 1. Lig’de sürdürmek istemeyen ve Mavi-Beyazlılar’dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan başarılı futbolcunun, transfer olmaya istekli olduğu kaydedildi. Erzurum’un da Taylan için gelen teklifleri değerlendireceği ve en iyi öneriyi kabul edeceği gelen haberler arasında.