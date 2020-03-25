Fırtına’da rötarlı test

Tüm dünyayı sarsan ve etkisi altına alan Corona virüs salgını nedeniyle ligler ertelenmişti. Kararın ardından Bordo-Mavililer de oyuncularına salı gününe kadar izin vermişti.

Dün Trabzonspor'da teknik heyet, futbolcular ve tüm personeller önce sağlık testinden geçecek, daha sonra da idmanlar başlayacaktı. Ancak sürpriz bir kararla bu plan değişti. Fırtına'da yapılması beklenen testler bugüne ertelendi. yönetim rahat Kulübün sağlık sponsoru olduğu hastanede bugün teste girecek olan Bordo-Mavililer'de sonuçlarda olumsuz bir duruma rastlanmaması durumunda öğlen idmanlara start verilecek. Şu ana kadar Trabzonspor camiasında Corona virüs belirtilerine rastlanmaması yönetimi rahatlatıyor.