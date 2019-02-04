Fırtınada Novak endişesi

Ligin en skorer beklerine sahip olan Fırtına’da, Pereira’nın ardından Novak da sakatlandı. Tedavisine hemen başlanan Çek oyuncunun durumu bugün çekilecek MR’ın ardından belli olacak.

04 Şubat 2019, Pazartesi 07:02
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Fırtınada Novak endişesi

 Sosa’dan her ne kadar iyi haber gelse de Fırtına’daki sakatlıklar can sıkıyor... Onazi’nin sezonu kapatması ve Pereira’nın yaklaşık 1 buçuk ay daha sahalardan uzak kalması beklenirken, son oynanan Ankaragücü mücadelesinde Filip Novak da sakatlandı. Sol ayak birinci parmağında kırık tespit edilen Çek oyuncunun tedavisine hemen başlandı. Başarılı bir operasyon geçiren 28 yaşındaki futbolcunun, sahalardan ne kadar uzak kalacağı ise bugün çekilecek MR’ın ardından belli olacak. Novak’ın her şeye rağmen bu hafta oynanacak Galatasaray mücadelesinde sahada olma ihtimali de bulunuyor.

Uğurcan da sakatlandı!

​Ligin en skorer beklerini sakatlığa kurban veren Trabzonspor’a bir kötü haber de genç kaleci Uğurcan Çakır’dan geldi. Ankaragücü maçının ardından sol arka uyluk adalesinde ağrı hisseden 22 yaşındaki file bekçisinin de bugün MR’a gireceği ve sakatlığı hakkında teşhis konulacağı kaydedildi.

 

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