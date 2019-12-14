Premier Lig'in 17. hafta mücadelesinde Liverpool, Anfield Stadı’nda Watford’u ağırladı. Ev sahibi ekip, Muhammed Salah’ın 38 ve 90. dakikalarda attığı gollerle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla namağlup lider Liverpool puanını 49’a çıkarırken, lig sonuncusu Watford 9 puanda kaldı.

Salah Suarez'i geçti

Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah, Watford maçında iki gol attı. Salah böylece Liverpool forması altında 83. ve 84. gollerini attı ve bir başka önemli oyuncu Luis Suarez'i geride bıraktı. Barcelona'ya transfer olan Luis Suarez Liverpool forması giydiği dönemde 82 gol atarken bir başka efsane Fernando Torres'in de 81 golü bulunuyor.

Salah 126 maçta 84 gol attı

Mohamed Salah, Liverpool forması altında 126 maçta 84 gol atarken Luis Suarez 133 maçta 82 gol ve Fernando Torres 142 maçta 81 gol attı.