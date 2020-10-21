First Strike’ın yayın ekibi belli oldu
Riot Games‘in düzenlediği ilk resmi VALORANT turnuvası olan First Strike yayın ekibi bugün belli oldu. First Strike turnuvasının yayın ekibi Riot tarafından sosyal medyadan paylaşılan bir gönderi ile seyircilere tanıtıldı.
Riot Games‘in düzenlediği ilk resmi VALORANT turnuvası olan First Strike yayın ekibi bugün belli oldu. First Strike turnuvasının yayın ekibi Riot tarafından sosyal medyadan paylaşılan bir gönderi ile seyircilere tanıtıldı.
Kürşat “Regarnur” Demirer
Aykut “Euphony” Özgan
Eren “Hetze” Akın
Can “Scarlet” Çaldıran
Oğuz “NoelDayı” Avcı
Alican “Karahan” Karahan
Berke “Vlad” Kantürk
Geçtiğimiz günlerde turnuvanın ilk detayları paylaşılmıştı. Ve bu gelişmenin hemen ardından da ilk eleme için kayıtlar alınmaya başladı.
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