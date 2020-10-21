First Strike’ın yayın ekibi belli oldu

Riot Games‘in düzenlediği ilk resmi VALORANT turnuvası olan First Strike yayın ekibi bugün belli oldu. First Strike turnuvasının yayın ekibi Riot tarafından sosyal medyadan paylaşılan bir gönderi ile seyircilere tanıtıldı.

Kürşat “Regarnur” Demirer

Aykut “Euphony” Özgan

Eren “Hetze” Akın

Can “Scarlet” Çaldıran

Oğuz “NoelDayı” Avcı

Alican “Karahan” Karahan

Berke “Vlad” Kantürk

Geçtiğimiz günlerde turnuvanın ilk detayları paylaşılmıştı. Ve bu gelişmenin hemen ardından da ilk eleme için kayıtlar alınmaya başladı.

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