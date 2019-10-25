Fırsat kaçtı

Eylül ayındaki milli ara öncesinde 5 maçlık galibiyet hasreti çeken Trabzonspor, yaklaşık iki haftalık ara sonrasında tamamen farklı bir grafik çizmişti. Ligde üst üste oynadığı Beşiktaş, Rize ve Gaziantep FK karşılaşmalarını kazanan ve bir anda zirveye ortak olan Karadeniz devi, Avrupa’da da grubun en büyük favorisi Basel ile 2-2 berabere kalmıştı.

Bu sonuçla Avrupa’daki umutlarını diri tutan ve ligdeki galibiyet serisi ile Krasnodar maçına iddialı çıkan Bordo-Mavililer, Rus ekibi karşısında istediği sonucu alamadı.

Karşılaşma öncesine kadar puanı bulunmayan Krasnodar’a karşı 90 dakika boyunca istediği oyun üstünlüğünü kuramayan Fırtına, yakaladığı pozisyonları da değerlendiremedi. İlk yarıda bir kez direğe takılan Yeşil-Siyahlılar ise ikinci devrede Marcus Berg ve Ari ile golleri buldu ve karşılaşma 2-0 sona erdi.

Şansı devam ediyor

Bu sonuçla Krasnodar, Rusya’ya 3 puanla döndü, Trabzonspor ise büyük bir fırsat kaçırdı. Krasnodar maçlarını kazanarak grupta iddialı konuma gelmeyi hedefleyen Fırtına taraftarı önünde kaybetti ve 1 puanda kalarak gruptan çıkma şansını iyice zora soktu.

3. maçlar sonunda C Grubu’nda galibiyetle tanışamayan Fırtına’nın matematiksel olarak şansı devam etse de ipler rakiplerin elinde. Karadeniz devi, kalan 3 maçını kazansa da gruptan çıkmak adına rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek.