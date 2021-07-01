Fırat Keskin yorumladı: Hoş Geldin Türkiye GP’si!

Formula 1’de bu hafta, Avusturya’daki peş peşe ikinci yarışı seyredeceğiz. Pist, geçen haftaki yarışın yapılacağı pistle birebir aynı olduğu için bir yarışa hazırlık yazısıyla pisti tanıtmaya gerek kalmadı diyebiliriz.

O nedenle dikkatimizi hemen takvime yeniden giren, Türkiye GP’sine çevirebiliriz. Elbette yarışa daha çok var, o nedenle bu tam anlamıyla bir pist tanıtım yazısı değil. Bu yazıyı, daha çok Türkiye GP’si için bir “hoş geldin” yazısı olarak değerlendirebiliriz.

Intercity Istanbul Park, yeni nesil pistler içinde en güzellerinden biri. (Görsel, intercitypark.com sitesinden alınmıştır.)

Türkiye GP’sinin öneminden bahsetmeden önce, Türkiye’deki tüm motor sporları severler olarak Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Vural Ak’a bir teşekkür borçluyuz diye düşünüyorum. Çünkü bu yarışı bize son iki senede iki kere değil, tam üç kere kazandırdı. Bu sene haziran ayında elimizden alınan yarış, onun çabalarıyla ekimde tekrar ülkemize döndü.

Türkiye GP’sinin Önemi

Türkiye GP’si, kendi otomobil markası olmayan ve yerleşik bir motor sporları kültürü olmayan ülkemiz için çok önemliydi. Hatta bize benzer durumda olan pek çok ülke için de aynı öneme sahipti. Türkiye GP’sinin başarısından cesaret alan FIA, bizle benzer yapıdaki ülkelere gitme konusundaki çekimserliğini atarak takvime pek çok yeni ülke ve/veya pist kattı.