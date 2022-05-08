Fırat Gül: Pes edecek, teslim olacak halimiz yok!

Spor Toto 1. Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Kocaelispor ile Altınordu, 2-2 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Körfez ekibi 41 puanla 17., İzmir temsilcisi ise 42 puanla 15. sırada haftayı kapattı.

90 dakikanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kocaelispor Teknik Direktörü Fırat Gül, "Maç öncesinde bütün planlarımız galibiyet üzerine kuruluydu. Galip gelmek için mücadele ettik. Aslında birçok şeyi de gerçekleştirdik sahada. Öne de geçtik devreyi kapattık. İkinci yarının başında olmayacak dakikada şansız penaltı golüyle beraberlik geldi. Oyundan biraz düştük. Arkasından rakibin kontra ataktan etkili olduğunu biliyorduk ve kontra ataktan gol yedik. Geriye düşmemize rağmen oyuna tekrar döndük ve rakibi baskı altına aldık ve 2-2 beraberlikle sahadan ayrıldık. 'Biz hala varız' demek için şansımız devam ediyor. Önümüzdeki 2 maçtan da istediğimiz skoru alıp sezon sonu hedefine ulaşacağız" dedi.

"Taraftarın tepki göstermesi normal"

İkinci yarıya aynı oyun planıyla çıktıklarını ifade eden Gül, "Savunma anlamında ciddi sorun yaşamadık. Aynı dirençli savunmayı ve agresifliği devam ettirdik. Çok fazla değişiklik yapmadık ikinci yarıda. Son bölümü olsa değişiklik planlıyorduk ama olmadı. Bireysel hatalara bağlamamak lazım. Sonuç itibariyle takımız biz. Kurtulacaksak hep beraber kurtulacağız ya da hep beraber batacağız. Öte yandan taraftarın tepki göstermesi normal. Kocaelispor taraftarı da takımının kazanmasını istiyor. Sezon sonu hedefine ulaşmasını istiyor, bu normal. Onların istemesi bizim için artı değer. Çünkü onlar isteyecek ki biz biraz daha asılacağız. Oyun değişiklikleri yerindeydi. Skor rakibe geçtiği için ofansif oyuncuları oyuna dahil ettik. Skor bizde olsaydı o şekilde oyuncu değişikliği yapmazdık. Oyunun başında organize ataklarla gitmeye çalıştık. Özellikle ilk yarı bunu sonuna kadar götürmeye çalıştık. İkinci yarı rakip skor alınca savunma direnci arttı. Skora tutundular. Buna bağlı olarak da 3 oyuncuyla merkezi kapattılar. İki kanat oyuncusu bizim bekleri takip etti. Rakibi delmekte problem yaşadık. O zaman da Babacar’ın hava hakimiyetinden ve düşen toplardan faydalanmaya çalıştık. Daha çok kenar ortalarla etkili olmaya çalıştık. Biraz daha planlı uzun top organizasyonu yaptık. Uzun toplardan sonra da etkili olduk. Tamam kontra yedik ama yapacak bir şey yok risk almamız gerekiyordu. Oradan skor üretebilirdik" diye konuştu.

"Yüzde 99 ligde kalacağız"

Futbolcularının ilk yarı çok gayretli olduğunu belirten Fırat Gül, "Çok mücadele ettiler. Kaçak güreşen futbolcu yoktu. Yüzde yüzle oynadılar. İkinci yarının başında ansızın bir penaltı ve ardından yediğimiz gol bizi demoralize etti. Attığımız gol de normaldi. Oyunu yavaşlatmaya çalışıp süreden kazanmaya çalışırsanız biri de gelir böyle cezayı keser. Golü yersin. Bu gayet normal. Demek ki neymiş! Oyunu oynamak lazımmış. Rakip takım teknik ekibiyle tanışıyorum. Dostluğumuz da var. Kulübeyle problem yaşamadım. Maç içinde oyuna konsantre olduğum için orada ne olduğunu görmedim. O gol olurken, değişikliğiyle ilgili yardımcı antrenörle görüşüyordum. Bende anlamadım nasıl olduğunu. Olayı anlamaya çalışırken 'Ayıp ediyorsunuz' dediler. Olayı çözmeye çalışıyordum. İnsanların canları yanınca böyle tepki göstermesi normal. Yumuşak yumuşak anlatmaya çalıştım. Belli yerden sonra sessiz kalamayız. Gereken cevabı vereceğiz. İşin en güzel yanı bugün aldığımız 1 puan bizi sezon sonuna ulaştırabilir. 2 maçta 6 puan aldığımızda yüzde 99 sezon sonu hedefine ulaşacağız. Pes edecek, teslim olacak halimiz yok. Kimsenin kırılgan olma lüksü yok. Herkes kaldığımız yerden devam edecek. Sadece galip gelemediğimiz için üzgünüz. Hafta içi çok ciddi bir şekilde hazırlandık. Bütün planlarımız galip gelmek üzerineydi. Sezon sonu hedefine ulaşmak için beraber yürümemiz gereken bir yok var ve hep birlikte yürüyeceğiz" şeklinde konuştu. (İHA)