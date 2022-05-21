Fırat Gül: Kocaelispor düştüğü yerden kalkmasını bilir

Spor Toto 1. Lig’de alt lige düşmesi kesinleşen Kocaelispor, 38. hafta maçında konuk ettiği Adanaspor'u 4-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kocaelispor Teknik Direktörü Fırat Gül, ''Galibiyetin çok fazla anlamı olmasa da gençler ve Kocaelispor adına iyi oldu.'' dedi ve ekledi:

''Maçla ilgili çok fazla değerlendirme yapacak durumda değiliz. Ama işin sevindirici yanı var; hafta içinde profesyonel yaptığımız 2 oyuncumuz ve sezon içinde profesyonel olan üç oyuncumuz ve A takım kadrosunda olan, forma şansı bulamayan iki oyuncumuzu bugün kullandık. İyi sinyaller verdiler Kocaelispor’un geleceğine dair. Bu sevindirici. Oyunsal anlamda çok fazla değerlendirme yapmak istemiyorum ama oyuncuların gayreti gayet iyiydi. Hafta içi antrenmanlarda yaptıklarımızı hücumda ve savunmada yapmaya çalıştılar. En azından gayret gösterdiler. Birçoğunu da gerçekleştirdiler. Dört gollü güzel bir galibiyet oldu. Galibiyetin çok fazla anlamı olmasa da gençler ve Kocaelispor adına iyi oldu''

''Maçın atmosferi ve rakibin konsantrasyonunun aşağıda olması ve bizim de gayretimizin yüksek, heyecanımızın ve coşkumuzun yüksek olması skoru bizim lehimize çevirdi. Bu detaylar maçın sonucunu belirledi. Daha gergin, atmosferi yüksek final havasında oynadığımız maçlarda gençler böyle performans veremeyebilirdi. O anlamda değerlendirmek lazım. İlk etapta 4 oyuncuyu direkt kullandık, daha sonra oyun içinde hamlelerle hepsini sahaya attık. Ama şöyle bir şey var; genç oyuncuları doğru zamanda, doğru yerde kullanmak lazım. Oyuncuyu hazır olmadan, atmosferi yüksek maçta kullandığınız zaman geleceğine dair travmalar yaşatabilirsiniz. Daha önceki takımlarımda ve yardımcı antrenörlük dönemlerimde de genç oyuncularla yakından ilgilendim. O yüzden geçen oyuncuları doğru zamanda, doğru şartta kullanmak lazım. Oyuncuyu kazanayım derken bir anda kaybedebilirsiniz. Çünkü onların çizgileri çok hassas''

''Genel sezonu değerlendiremem. Olmadığım yer ve yaşamadığım dönemle ilgili konuşmam doğru olmaz. Kendi dönemimle ilgili; Eyüpspor ile puan ortalamamız aynı. Doğal olarak 7 haftalık süreci ligin tamamına yaysak play-off ortalamasıyla oynamışız. Sonuç itibariyle hiçbir şey değişmeyecek. Kocaelispor büyük bir camia. Düştüğü yerden kalkmasını bilir. Benimle veya başkasıyla. Fark etmez. Bu maçla ligi bitirdik. Gelirken başkanımız Engin Koyun ile anlaştım. Maçtan sonra görüme yapacağım ve yol haritamızı çizeceğiz. Bu camialar, güçlü camialar. Atakta durmasını bilen camialardır. Kocaelispor bunu daha önce gösterdi, bundan sonra da gösterecektir''

İHA