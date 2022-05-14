Galalatasaray Başkan Adaylığını açıkmayan Fırat Develioğlu basın toplantısı düzenledi. Listesinde yer alan isimlerin baskı görmemesi için açıklamayacağını belirten Develioğlu " Galatasaray 'ın hakkını masa başında kaybettirmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

"Bildiğim yoldan devam edeceğim"

Linçlere pabuç bırakacak adam değilim. Yönetimim de olan arkadaşlarıma da büyük baskı var. Bu baskı ortamına konuştuğum ve anlaştığım kişileri açıklarsam onlar da baskıya uğrayacak. Baskılar yüzünden açıklayamıyorum. Elimizi taşın altına soktuk ama linç edildik. Bildiğim yoldan devam edeceğim. Galatasaray'ın hakkını masa başında kaybettirmeyeceğim.

"Çok fazla tehdit alıyoruz"

20 Mayıs akşamı, son gün, 18.00'de adaylık başvurumu ve listemi açıklayacağım baskılardan dolayı. Çok fazla tehdit alıyoruz. Telefonum tehditlerle dolu. Savcılığa veriyorum. Demokratik hakkımı kullanarak aday oldum. Burak Elmas'ın başkan adayı olacağını zannetmiyorum.

"Adayları beğenmediğim için aday oldum"

"Başkan seçileceğime inanıyorum. Galatasaray'ın ilerideki 10 yılını kurtaracak ciddi projelerim var. Galatasaray’daki başkan adaylarını beğenmediğim için aday oldum. Aslında daha sonra aday olacaktım. İhracım için imza toplanıyor olabilir herkes demokratik hakkını kullanıyor. Bende demokratik hakkımı kullanıp aday oldum. Her şey hukuka uygun olmalı. Galatasaray'ı iyi idare edebileceğine inandığım başkan adayları çıksa aday olmazdım."

Murat Akbaş