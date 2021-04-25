Süper Lig'in 37. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Fenerbahçe, sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Galatasaray ve Beşiktaş'ın kazandığı haftada fire vermeyen Fenerbahçe, zirve takibini sürdürdü. Karşılaşmanın son anlarında ise ilginç bir olay yaşandı. Sarı Lacivertli ekibin milli sol beki Caner Erkin'in maçın son anlarında bir pozisyon sonrası şiddetli itirazı, karşılaşmanın hakemi Fırat Aydınus'u çıldırttı.

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'Ne oldu Caner? Ne bağırıyorsun?'

Caner'in itirazları sürdürmesi üzerine tecrübeli oyuncunun yanına giden Aydınus'un ''Ne oldu Caner? Ne bağırıyorsun? Sakin ol, ben buradayım!'' dediği duyuldu. 90 dakikanın sona ermesinin ardından ikili arasında buzlar eridi. Saha içinde kısa bir süre sohbet eden Fırat Aydınus ve Caner Erkin arasında herhangi bir sorun olmadığı gözlendi.

Murat Akbaş / Ülker Stadı

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