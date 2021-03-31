Süper Lig'in 32.haftasında oynanacak Hatayspor - Galatasaray maçını Fırat Aydınus yönetecek. Deneyimli hakem böylece 29 ay sonra bir başka deyişle 2 yıl 5 ay aradan sonra Süper Lig'de Galatasaray'ın maçında görevlendirilmiş oldu.

Fırat Aydınus en son 02.11.2018 tarihinde oynanan olaylı Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetmişti. Bu maçta Galatasaray'dan bir oyuncu, Fenerbahçe'den iki oyuncu kırmızı kart görmüş maçın sonunda yaşananların ardından bir çok futbol adamı uzun süre hak mahrumiyeti cezası almıştı

Bu maçın ardından Galatasaray'da Fatih Terim 7 maç, yardımcı antrenör Hasan Şaş 8 maç, oyunculardan Ryan Donk 6 maç, Ndiaye 5 maç, Garry Rodrigues 3 maç ceza almıştı. Fenerbahçe'de ise Jailson 8 maç, Soldado 6 maç ceza almıştı

Fırat Aydınus'un yönettiği son 6 maçında Galatasaray sadece iki kez galip gelirken genel olarak 48 maçta 23 galibiyet almıştı. Fırat Aydınus, Hatayspor'un ise sadece bir maçında görev yaptı. 2020-21 sezonunda Gaziantep FK ile oynanan maç Hatayspor deplasmanda 1-1 berabere kalmıştı.



