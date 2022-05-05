Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde iddialı olmak ve ligi yeniden domine etmek adına transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Dış transferde gündem oldukça yoğunken, iç transfer de hareketlilik söz konusu. Gidecek ve kalacak isimler için gelecek teklifler doğrultusunda karar verileceği öğrenilirken, Anastasios Bakasetas için şimdiden nabız yoklanmaya başlandığı kaydedildi.

Serbest kalma maddesi...

Özellikle sezonun ilk haftalarında oldukça dikkat çekici bir performans sergileyen ve parlayan isimlerden olan Yunan yıldız için ülkesinin futbol gazetesi Sportime flaş bir iddia ortaya attı. Tecrübeli futbolcu için İtalyan ekibi Fiorentina'nın devrede olduğu ve Yunanistan Milli Takım kaptanının sözleşmesinde yazan 12 milyon Euro'luk serbest kalma bedelinde Fırtına'nın indirime gitmesi halinde transferin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu iddia edildi.

28 yaşındaki futbolcu bu sezon Bordo-Mavili formayla 39 maça çıkarken, 8 gol, 8 asistle oynadı.



