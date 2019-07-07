Fiorentina’dan Medel’e kanca

Kara Kartal’ın tecrübeli ön liberosu Gary Medel, 2 yıl önce transfer olduğu Beşiktaş’ta ortaya koyduğu başarılı performansla yıldızını parlatmıştı. 31 yaşındaki futbolcu, ilk dönemde 40 karşılaşmada, geçen sezon da 35 mücadelede forma giymişti. Ön libero hattında Atiba Hutchinson ve Dorukhan Toköz’ün iyi bir ikili oluşturmasının ardından kadroda alternatif isimler arasında kalan Şilili futbolcuya İtalya Serie A’dan transfer teklifi geldiği ortaya çıktı. Uzun süre İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United’ın radarında bulunan 31 yaşındaki orta saha oyuncusuna Çizme ekibi Fiorentina’nın talip olduğu öğrenildi. İtalyan basınında çıkan haberlere göre İnter’in, Medel için 5 milyon Euro’yu gözden çıkardığı belirtildi.

Yönetim, beklemede...

Kulüpteki ekonomik krizden kurtulmak için oyuncu satışı yapması gereken Siyah-Beyazlılar’ın, orta saha hattında; Atiba Hutchinson, Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup ve Necip Uysal gibi isimlerin bulunmasını göz önünde bulundurarak Medel’in gidişine onay verebileceği konuşuluyor. Yönetimin, Fiorentina’nın teklifinin resmi kanallar aracılığıyla kulübe ulaşması halinde öneriye olumlu yanıt verebileceği kaydedildi.