Fiorentina ve Atalanta, Emre Mor için geliyor!

'Dünya yıldızı olacak', 'Patladı, patlayacak', 'Her düşüşün bir çıkışı vardır' gibi cümlelerle anılan, son olarak kiralandığı Olympiakos'ta da dikiş tutturamayınca 'Bu çocuktan artık olmayacak' gibi sert eleştiriye de maruz kalan Emre Mor, Fatih Karagümrük'te kendini buldu.

'Bu riski almalıydık' demişti...

Borussia Dortmund'da tutunamayan, Celta Vigo'da kalıcı olamayan, Galatasaray ve Olympiakos'ta ise beklentilerin altında kalan 24 yaşındaki futbolcu bu sezon Karagümrük'e imza attı, Başkan Süleyman Hurma transferi, "Bu riski almalıydık" sözleriyle açıkladı.

Avrupa kapıları yeniden açıldı

Hurma haklı çıktı, risk karşılık verdi, Emre Mor 6 gol, 4 asistle dikkatleri üzerine çekti. İstanbul ekibinde adeta yeniden doğan yıldız futbolcu için yeniden Avrupa kapıları açıldı... Ajansspor'un haberine göre; pazar günü oynanacak Karagümrük- Fenerbahçe karşılaşmasında İtalyan temsilcileri Fiorentina ile Atalanta, Emre Mor'u çıplak gözle tribünden takip edecek.