Fiorentina Ribery ile yollarını ayırdı

Fransız yıldız futbolcu Franck Ribery'nin Fiorentina macerası sona erdi.

İtalyan basınından Sky İtalia'nın haberine göre Mor Menekşeler, kontratı sona eren 38 yaşındaki futbolcu ile sözleşme uzatmama kararı aldı. Ribery daha önce verdiği bir röportajda kariyerine Floransa ekibinde devam etmek istediğini belirtmişti.

Bayern Münih'ten 2019 yılında Fiorentina'ya transfer olan Fransız yıldız İtalyan kulübüyle çıktığı toplam 51 maçta 5 gol 10 asistlik performans sergiledi.