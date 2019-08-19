Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Fransız futbolcu Franck Ribery, geçtiğimiz sezonun sonunda 12 yıl boyunca top koşturduğu Bayern Münih'ten ayrılmış ve boşa çıkmıştı. Kariyerine hangi takımda devam edeceği büyük merak konusu olan dünyaca ünlü sol kanat oyuncusuyla ilgili İtalya'dan gündeme bomba gibi düşen bir açıklama geldi.

Serie A ekibi Fiorentina'nın sportif direktörlüğünü yapan Daniele Prade, İtalya Kupası'nda Monza'yı 3-1 yendikleri maçın ardından basın mensuplarına verdiği demeçte 36 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiklerini doğrularken şu ifadeleri kullandı:

"Ribery'i her büyük futbolcu gibi beğeniyor ve takımımızda görmek istiyoruz. Ancak Arap ve Rus kulüpleri gibi kendisine onlarca milyon euro verme imkanımız yok. Yüksek seviyede futbol oynamaya devam etmek istiyorsa onu kollarımız açık bir şekilde bekliyoruz."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler