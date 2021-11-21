Fiorentina, Milan'a Serie A'daki ilk yenilgisini yaşattı: 4-3
Serie A'nın 13. haftasında Fiorentina, sahasında ağırladığı Milan’ı 4-3 mağlup etti ve dev rakibine bu sezonki ilk yenilgisini yaşattı. Mor-menekşeler, bu galibiyetle puanını 21’e yükseltti ve 6. basamağa çıktı. Kırmızı-siyahlılar ise haftayı puansız kapatarak, 32 puanla 2. sırada kaldı.
Floransa’daki Artemio Franchi Stadı’nda oynanan mücadelede ligin iddialı ekiplerinden Fiorentina, Serie A'nın 13. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Milan’ı ağırladı. Ev sahibi takım, 15. dakikada Alfred Duncan ile 1-0 öne geçerken, devre bitmeden 45+1. dakikada Riccardo Saponara ile farkı 2’ye çıkardı: 2-0. İlk yarı, Fiorentina’nın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarının 60. dakikasında Dusan Vlahovic, "Mor menekşeler" olarak anılan ev sahibi takım adına farkı 3’e çıkardı: 3-0. Bu golden 2 dakika sonra Milan’ın İsveçli golcüsü Zlatan İbrahimovic, skoru 3-1 yapan golü attı.
67. dakikada bir kez daha sahneye çıkan İbrahimovic, farkı 1’e indiren gole imzasını koydu: 3-2. 85. dakikada Fiorentina’nın golcüsü Vlahovic, bir gol daha atarak, skoru 4-2’ye getirdi.
Mücadelenin son anlarında 90+6. dakikada Fiorentina’da Lorenzo Venuti kendi kalesine attığı golle müsabakanın skorunu tayin etti: 4-3.
Fiorentina, Milan’ı 4-3 mağlup ederek, konuk takıma bu sezonki ilk yenilgisini yaşattı. Mor-menekşeler, bu galibiyetle puanını 21’e yükseltti ve 6. basamağa çıktı. Kırmızı-siyahlılar ise haftayı puansız kapatarak, 32 puanla 2. sırada kaldı.
Bu arada, OptaPaolo isimli sosyal medya hesabının haberine göre, İbrahimovic, bu karşılaşmada attığı 2 golle ilginç rekorların da sahibi oldu.
İbrahimovic, Serie A’da 2 gol ve üzerinde atan en yaşlı oyuncu unvanını alırken, aynı zamanda 2000’li yıllarda 5 büyük Avrupa liginde bir maçta 2 gol ve üzerinde atan 40 yaşındaki ilk oyuncu oldu.
AA