Fiorentina - Juventus maç sonucu: 1-1

Ligde son yıllarda şampiyonluğu kimselere bırakmayan Juventus ise ligin sonu yaklaştıkça puan kayıplarına bir yenisini ekledi ve zirveden biraz daha uzaklaştı.

Fiorentina ile deplasmanda mücadele eden Juventus, 29. dakikada Sırp futbolcu Dusan Vlahovic’in penaltıdan kaydettiği golle maçta geriye düştü: 1-0.

İlk yarı, Fiorentina’nın üstünlüğüyle sona erdi.

Juventus, bu gole ikinci yarının hemen başında, 46. dakikada İspanyol golcü Alvaro Morata ile karşılık verdi ve skora yeniden denge geldi: 1-1.

Müsabakada başka gol olmayınca iki takım da sahadan 1’er puanla ayrıldı.

Juventus, bu sonuçla 66 puanla 3. sırada yer aldı. Siyah-beyazlılar, son 6 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle istikrarsız gidişatını sürdürdü.

Fiorentina ise 34 puanla 14. sırada yer buldu.

Bu arada, Juventus’ta milli futbolcu Merih Demiral, sakatlığı sebebiyle bu maçın kadrosunda yer alamadı.

Serie A’da günün bir diğer maçında ise Udinese, deplasmanda Benevento’yu 4-2 yenerken, konuk takımın gollerinden birini de Tolgay Arslan attı.

ROMA (AA)