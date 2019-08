Süper Lig’in başlamasına 1 hafta kala, Galatasaray son hazırlık maçını bugün Floransa’da Fiorentina ile oynayacak. Sarı-Kırmızılı ekip, bu mücadele ile birlikte en ciddi sınavlarından birini vermiş olacak. Galatasaray, şu ana kadar oynadığı hazırlık maçlarında Leipzig’a 3-2, Augsburg’a da 4-1 yenilirken, ardından Bordeaux’yu 3-1, Panathinaikos’u da 2-1 mağlup etti. Aslan son olarak Süper Kupa maçında Akhisarspor'u tek golle devirip mutlu sona ulaşan taraf oldu. Bugünkü maç öncesi İtalya’da üst üste 2 idman yapan Cim Bom, karşılaşma sonrası İstanbul’a dönecek ve ligin ilk haftasında oynanacak Denizlispor mücadelesine hazırlanacak.

Peki, Fiorentina - Galatasaray maçını hangi şifresiz kanallar veriyor? Karşılaşmanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.

Fiorentina - Galatasaray maçının canlı yayınlanmasını beklenen yabancı kanallar

Fiorentina - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta?

İtalya'nın Floransa kentinde bulunan Artemio Franchi Stadı'ndaki mücadele, TSİ 22.00'de başlayacak ve Smart Spor tarafından canlı yayınlanacak. Mücadelenin canlı anlatımı ve skor takibi Fanatik.com.tr'de olacak.

İLK 11'LER:

Fiorentina: Dragowski, Biraghi, Ranieri, Milenkovic, Lirola, Badelj, Benassi, Castrovilli, Boateng, Sottil, Montiel

Galatasaray: Muslera, Linnes, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Donk, Seri, Belhanda, Feghouli, Jimmy Durmaz, Mbaye Diagne