Finlandiya'nın 34 yaşındaki başbakanı Sanna Marin, uzun süredir birlikte olduğu erkek arkadaşı Markus Raikkönen ile evlendi. İkilinin 18 yaşında başladıkları ilişkilerinden bir de 2.5 yaşında bir kız çocukları vardı.

Marin, yapılan düğünü Instagram adresinden duyururken partisi tarafından da Twitter üzerinden bir tebrik mesajı yayımlandı. Yapılan basın açıklamasına göre düğün, Kesaranta'daki resmi konutta gerçekleşti. Etkinliğe sadece yakın arkadaşlar ve akrabalar teşrif etti.

Eski bir futbolcu olan Markus Raikkönen, daha önce American Vogue'a yaptığı açıklamada düğünün sadece bir planlanma ile alakalı olduğunu belirtmişti. İkiliden herhangi biri diğerine evlenme teklif etmeden birlikte ortak bir karar alındı. Düğünün de bir kilise düğünü değil sivil bir tören olacağını aktarmıştı.

Marin, sevdiği adamla hayatını birleştirmekten dolayı mutlu ve minnettar olduğunu belirttiği bir Instagram paylaşımı yaparken ayrıca, "Birlikte çok şey gördük, yaşadık. Sevinci ve hüznü paylaştık. Birbirimizi destekledik. Gençliğimizi birlikte yaşadık. Yetişkin ve ebeveyn olarak biricik kızımız için büyüdük" ifadelerini kullandı.



