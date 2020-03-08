Suat SÖĞÜT/FİNİKE, (DHA)- FİNİKE Kaymakamlığı Kurumlararası Salon Futbol (Futsal) Turnuvası, süper kupa finaliyle sona erdi.

Finike Spor Salonu'nda yapılan ve yaklaşık bir ay süren Finike Kaymakamlığı Kurumlararası Futsal Turnuvası iki kategoride yapıldı. 25'er dakikalık iki devre halinde yapılan karşılaşmalarda, 35 yaş üstü kategoride mücadele eden 8 takım içinde başarılı maçlar çıkaran Kaymakamlık Spor birinci, Muallim Spor ikinci, Devlet Hastanesi Takımı ise üçüncü oldu. 7 takımın katıldığı 35 yaş altı kategoride ise ilk üç sıra Adliye Spor, Deniz Spor ve Jandarma Spor şeklinde oluştu.

Turnuva sonunda 35 yaş altı kategorisi birincisi Adliye Spor ve 35 yaş üstü kategorisi birincisi Kaymakamlık Spor süper kupa finalinde karşılaştı. Maç öncesinde her iki takım bir arada Türk bayrağı açtı. Mücadele sonunda rakibine 12-7 üstünlük sağlayan Adliye Spor, süper kupayı elde etti. Müftülük Spor ise en centilmen takım seçildi.

Ödül törenine Kaymakam Ergün Baysal, Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Başsavcı Uygur Kaan Arısoy, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Turnuva, toplu fotoğraf çektirilmesiyle sona erdi.

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