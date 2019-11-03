Finike ile Payallar puanları paylaştı

Ahmet ACAR/FİNİKE, (DHA)- ANTALYA Süper Amatör Lig'in 7. haftasında oynanan maçta Finike Belediyespor ile Payallarspor 1-1 berabere kaldı.

Finike İrfan Uğurlu Stadı'nda oynanan maçı Seyfettin Ünal, Muammer Emre, İhsan Kaan Delice hakem üçlüsü yönetti. Maç, Payallarspor'un vuruşuyla başladı. Maçın ilk yarısı tam bir orta saha mücadelesi şeklinde geçti. Maçın 20. dakikasındaki Finikespor atağında Haşim'in sert şutu kale direğinin dibinden auta gitti. Takımlar ilk yarıda başka pozisyon bulmadı. İlk yarı 0-0 sona erdi.

İkinci yarıya Finikespor atak başladı. Maçın 48. dakikasındaki Finikespor atağında Haşim'in ara pasında Recep kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ancak topu kaleciye nişanladı. Maçın 51. dakikasındaki Finikespor atağında Burak sol çaprazdan yaptığı aşırtma vuruşla takımını 1-0 öne geçiren golü attı. Maçın 85. dakikasındaki Payallar atağında, araya atılan pasta Finikespor defansı ofsayt gerekçesiyle durdu. Hatayı affetmeyen Payallarspor'dan Mehmet Ali topu ağlara göndererek durumu 1-1 yaptı. Maçın 90. dakikasındaki Finikespor atağında Gökhan sağdan yapılan ortaya çok sert vurdu. Top kale direğinden geri geldi. Maç 1-1 sona erdi. Bu sonuçla Finikespor ve Payallarspor 6'şar olan puanlarını 7'ye çıkardı.

Maçta Finikespor'dan Haşim ve Celal, Payallarspor'dan İsmail Hilmi sarı kart gören futbolcular oldu.

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