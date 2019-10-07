Finike haftayı puansız kapattı

Ahmet ACAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA Süper Amatör'de ilk iki haftayı puansız kapatan iki takımın karşı karşıya geldiği maçta Muratpaşa Belediyespor, Finike Belediyespor'u 3-2 yendi.

Zeytinköy 4 nolu sahada oynanan maçı Buğrahan Yılmaz, Kadir Akıllı, Ahmet Güngör hakem üçlüsü yönetti. Maç, Finike'nin vuruşuyla başladı. Maça hızlı başlayan taraf da Finike Belediyespor oldu. Maçın 3. dakikasındaki Finike atağında Haşim kaleciyle karşı karşıya geldiği pozisyonda, topu ağlara göndererek atkımın 1-0 öne geçirdi. Maçın 26. dakikasındaki Muratpaşa atağında oluşan karambolde sahanın yıldızı Ali Deniz attığı şutla durumu 1-1 yapan golü kaydetti. İlk yarının kalan bölümü orta saha mücadelesi şeklinde geçti. İlk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıya Muratpaşa daha atak başladı. Maçın 71. dakikasındaki Muratpaşa atağında Ali Deniz kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara göndererek durumu 2-1 yaptı. Maçın 80. dakikasındaki Muratpaşa atağında Eren'in kafayla indirdiği topa vuran Ali Deniz, kendisinin ve takımının üçüncü golünü attı: 3-1. Maçın 84. dakikasındaki Finike atağında Ramazan aşırtma vuruşla durumu 3-2 yapan golü attı. Maçın 90. dakikasındaki Finike atağında Muratpaşalı bir futbolcu topu elle kesti. Hakemin penaltı verdiğini zanneden Finike Belediyesporlu futbolcular, hakemin bitiş düdüğünü çaldığını görünce orta hakeme itiraz etti. Şiddetli itirazlarını sürdüren Finike Belediyespor'dan Ömer ve Habib Haluk, orta hakemden kırmızı kart gördü. Maç da Muratpaşa Belediyespor'un 3-2 galibiyetiyle sona erdi.

Maçta Muratpaşa Belediyespor'dan Canyurt, Eren, Süleyman, Ali Deniz ve Fatih Nuri, Finike Belediyespor'dan Ali, Ramazan ve Burak sarı kart gören futbolcular oldu.

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