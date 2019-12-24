Finansal Fair Play raporları açıklandı! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Finansal Fair Play İnceleme Birimi, 2017-19 döneminde 6 kulüpten, daha önce ilettiği gelir-gider dengesi bilgilerini düzeltmesini istedi. Bu kulüplerden 2’sinin Türkiye’den olması dikkat çekti: Maccabi, Inter, Milan, Roma, Rubin Kazan, Galatasaray ve Fenerbahçe.

BEŞİKTAŞ'A 100 BİN EURO

Borçları nedeniyle 9 kulübe çeşitli cezalar verildi. Bu dokuz içerisinde Türkiye’den Beşiktaş yer aldı. Siyah-beyazlıların kendisine verilen süre içerisinde bunları gideremediğine dikkat çekilerek 100 bin euro para cezasına çarptırıldığı bilgisi paylaşıldı.

YAPILANDIRMADA DA TÜRKİYE VAR

Yürütülen soruşturmalar sonucunda finansal fair play şef müfettişi tarafından, 5 kulüple yapılandırma anlaşması yapılmasına karar verildiği, bunlardan birinin Galatasaray olduğu duyuruldu. Anlaşmaya imza atan diğer dört kulüp Maccabi, Kairat, Cluj ve Marsilya.

CİM BOM'A 15 MİLYONLUK KATKI

Kulüplerle yapılan yapılandırma anlaşmalarının değerlendirilmesi başlıklı bölümde bu beş kulübün anlaşmasının detaylarına yer verildi. Galatasaray ile yapılan anlaşmada finansal katkılar 15 milyon euro ile beş kulübün en üst seviyesinde çıktı.

GALATASARAY SÜRÜYOR, BEŞİKTAŞ ÇIKTI

Galatasaray’ın yapılandırma anlaşması sürmekte iken Beşiktaş’ın ise geride kalan iki yılda, gerekliliklerini yerine getirerek yapılandırma anlaşmasınından çıkan 8 kulüpten biri olduğu bilgisi paylaşıldı.

3 İHLALDEN 2'Sİ FENERBAHÇE VE TRABZONSPOR

UEFA Raporu’na göre son iki yılda finansal fair play yapılandırma anlaşmasını ihlal eden üç kulüp oldu, bunlardan ikisi Türkiye’den çıktı. Rus ekibi Rubin Kazan’ın yanı sıra Fenerbahçe ve Trabzonspor’un da yaptıkları anlaşmaları ihlal ettikleri ve bunların yargısal birime sevk edildikleri vurgulandı.

Kaynak: Skorer