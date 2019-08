Finallerin takımı SuperMassive

Kurulduğu günden bu yana gerek şampiyonlukları gerek mücadelesi ile finalleri hiç bir şekilde ıskalamayan Bahçeşehir SuperMassive yine ait olduğu yerde olmayı başardı. Geçtiğimiz Kış turnuvasını 1907 Fenerbahçe’ye kaptıran final gediklisi takım bu sezon işini yarım bırakmak istemiyor. Ayrıca önünde bitirmek istediği bir Şampiyonlar Ligi karşılaşmaları da olacak. Rakibi her ne kadar sürpriz olsa da SuperMassive ağırdan almak yerine işi kısa sürede bitirmek isteyecektir. Peki sezon SuperMassive için nasıl geçti ve finaldeki rakibinin gerisinde kalarak normal sezonu 2. olarak tamamladı?

İşte bu soruların yanıtını Lolespor Türkiye hesabı dünzelyip okuyucularla paylaştı...

Wolf transferiyle bütün ilgiyi üstüne çekmeye başaran Bahçeşehir SuperMassive için kış mevsiminde tek hedef şampiyonluktu. Ancak Koreli bir üst koridor, takımı bu hedefinden uzakta tuttu. KMF 2019’da Bahçeşehir SuperMassive, 1907 Fenerbahçe Espor’a 3-0 kaybetti. SUP kazanmayı olduğu gibi kaybetmeyi de bilen bir takım. En nihayetinde bugüne kadar 7 final oynadılar ve bunların 3’ünü kaybettiler. SUP destekçileri, takımın yaz mevsiminde güçlü bir şekilde geri döneceğine inanıyordu. Ancak, gerçekle yüzleşmeleri çok uzun sürmedi. Yaz mevsimi başlarken Bahçeşehir SuperMassive, başlangıç beşlisinde bir değişiklik yaptı: fabFabulous, Akademi Ligi’ne gönderilirken as kadroya Luana alındı. O dönem için bu değişiklik pek de yadırganmadı. KMF’deki mağlubiyetin ardından takımdaki birçok isim taraftarlarca topa tutulmuş ve en yoğun eleştirileri genelde fabFabulous almıştı. Tecrübeli üst koridorun biraz dinlenmeye ihtiyacı vardı.

Değişim fikri kâğıt üzerinde iyi görünse de Vadi’de istenilen sonuçlar gelmedi. Bu değişim sürecinde takım koçlarından Pades’in ekipten uzak kalması da işleri çığrından çıkardı. SUP ilk 2 haftada yalnızca 2 galibiyet alabildi. Takım KMF’nin şokunu üstünden atamamış gibi görünüyordu. Belki de veteranları dinlendirmek gerekiyordu. Gençler bir süre için durumu idare edebilirdi. Bu inançla SUP, 3. haftanın ilk gününde Luana-Elramir-Frozen-Kaori-Wolf beşlisiyle Vadi’ye indi fakat galibiyet gelmedi.

İlk haftalar çok kötü başladı

3. haftanın 2. gününde başlangıç beşlisi yeniden değişti. fabFabulous, VFŞL’ye geri döndü. Stomaged, WaenA, Zeitnot ve Absolute ona Bursaspor Esports karşılaşmasında eşlik etti. Ne var ki sonuç yine mağlubiyetti. 3. hafta tecrübesinin ardından SUP bir daha rotasyon konusunu masaya getirmedi. Luana yeniden AL’ye yollanırken fabFabulous koltuğunu geri aldı. Asıl beşliye geri dönüldü ancak puan tablosunda bir değişiklik yaşanmadı. Ligin ilk devresi sona erdiğinde SUP yalnızca 3 galibiyete sahipti.

İlk devre tamamlandığında yüzü gülen bir SUP oyuncusu bulmak imkansızdı. Suratlar asık ve moraller bozuktu. Sahne’nin koridorlarında SUP oyuncularıyla karşılaştığınızda ortamdaki gerginliği hemen fark edebilirdiniz. En nihayetinde o günlerde haber sitelerinin, tartışma programlarının, Twitter’ın, Analiz Masası’nın bir numaralı konusu SUP’un ilk 6 dışında kalma ihtimaliydi. Ancak bu tablo çok hızlı değişti. Pades takıma dönmüş, SUP kendine gelmişti. İlk devrede 3 galibiyet alabilen ekip, ikinci devreyi 8 galibiyet ile kapattı ve lig aşamasını 2. sırada tamamladı. Galatasaray Espor karşısında alınan 3-0’lık galibiyetin ardından takım üst üste 8. defa mevsim finaline yükseldi.

fabFabulous fark yarattı

fabFabulous ismiyle ilk olarak 2012 Ulusal League of Legends Turnuvası’nda tanıştık. Bu turnuva, HWA GAMING’in ilk şampiyon olarak anılmasını sağlayan turnuvaydı. Şampiyonluğu getiren oyunculardan biri de fabFabulous’tu. fabFabulous, 2013 yılında Dark Passage formasını sırtına geçirdi. Dark Passage onun efsanesini başlatan yer olacaktı. DP ile 8 farklı kupa kazandı ve Worlds 2014’te mücadele etti. 3. Sezon Dünya Şampiyonası için yapılan elemelerde Kha’Zix ile aldığı Beşte Beş, LoLespor tarihinin unutulmazları arasına girdi.

Yıl 2015’i gösterdiğinde yuvadan ayrılma vakti geldi. fabFabulous, HWA GAMING’e geri döndü. fab hâlâ eski fab’tı ancak HWA şampiyonluk için yeterli bir kadroya sahip değildi. TBF 2015, fabFabulous’un kaçırdığı ilk ve tek TBF oldu.

SUP macerası ise 2016’da başladı. Takıma koç olarak katıldı ancak bu durum kısa sürdü. Sezonun geri kalanında Thaldrin ile unutulmaz bir forma savaşı verdi ve bu savaştan galip ayrıldı. 2016’dan bu yana Bahçeşehir SuperMassive ile 8 final oynadı, 4 kupa kazandı.

Üst koridorda kimin en iyi olduğu hep tartışıldı. Farklı zamanlarda Marshall, Elwind, Thaldrin ve Broken Blade taraftarın gözdesi haline geldi. En iyiyi belirlemek imkânsız olsa da şu bir gerçek ki fabFabulous bu tartışmanın hep bir tarafıydı. Sahneye adım atan her yeni üst koridor ilk olarak onunla kıyaslandı. Başarı yakalayan her üst koridor onun üzerinden yorumlandı. Bugünlerin popüler tartışma konusuysa Armut'un mu yoksa fabFabulous’un mu daha iyi olduğu. Yılların tecrübesi fabFabulous, birçok rakibini VFŞL’nin tozlu sayfalarına yolladı. TSM’e katılarak milli gururumuz haline gelen Broken Blade dahi fabFabulous engelini aşamadı; VFŞL macerasını şampiyonluk yaşamadan tamamladı. Armut’un oturduğu koltuk, fabFabulous’u henüz geçemedi.