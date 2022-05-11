Finallerin hakemleri belli oldu!

Real Madrid - Liverpool arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi, Eintracht Frankurt - Glasgow Rangers arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi ve Roma - Feyenoord arasında oynanacak Avrupa Konferans Ligi finalinde görev alacak hakem kadroları açıklandı.
Real Madrid - Liverpool
Hakem: Clément Turpin (Fransa)
Yardımcılar: Nicolas Danos - Cyril Gringore (Fransa)
Dördüncü hakem: Benoît Bastien (Fransa)
VAR: Jérôme Brisard (Fransa)
Eintracht Frankurt - Glasgow Rangers
Hakem: Hakem: Slavko Vinčić (Slovenya)
Yardımcılar: Tomaž Klančnik - Andraž Kovačič (Slovenya)
Dördüncü hakem: Srđjan Jovanović (Sırbistan)
VAR: Van Boekel (Hollanda)
Roma - Feyenoord
Hakem: Istvan Kovacs
Yardımcılar: Vasile Florin Marinescu - Mihai-Ovidiu Artene (Romanya)
Dördüncü hakem: Sandro Schärer (İsviçre)
VAR: Marco Fritz (Almanya)