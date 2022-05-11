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Finallerin hakemleri belli oldu!

Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi finallerinde görev alacak hakemler açıklandı.

11 Mayıs 2022, Çarşamba 17:53 Son Güncelleme:
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Finallerin hakemleri belli oldu!

Real Madrid - Liverpool arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi, Eintracht Frankurt - Glasgow Rangers arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi ve Roma - Feyenoord arasında oynanacak Avrupa Konferans Ligi finalinde görev alacak hakem kadroları açıklandı.

Real Madrid - Liverpool

Hakem: Clément Turpin (Fransa)

Yardımcılar: Nicolas Danos - Cyril Gringore (Fransa)

Dördüncü hakem: Benoît Bastien (Fransa)

VAR: Jérôme Brisard (Fransa)


Eintracht Frankurt - Glasgow Rangers

Hakem: Hakem: Slavko Vinčić (Slovenya)

Yardımcılar: Tomaž Klančnik - Andraž Kovačič (Slovenya)

Dördüncü hakem: Srđjan Jovanović (Sırbistan)

VAR: Van Boekel (Hollanda)


Roma - Feyenoord

Hakem: Istvan Kovacs

Yardımcılar: Vasile Florin Marinescu - Mihai-Ovidiu Artene (Romanya)

Dördüncü hakem: Sandro Schärer (İsviçre)

VAR: Marco Fritz (Almanya)

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